Il sindaco Isola sposa Simona Nozze a maggio a Cesenatico

Fiori d’arancio a palazzo Manfredi: dopo quindici anni passati a celebrare i matrimoni altrui, ilMassimoquesta volta sarà protagonista come sposo. È infatti in programma a fineil suo matrimonio conMedri, sua compagna di vita da alcuni anni: i due, 50 anni lui, 47 lei, si sposeranno a, al museo della Marineria, scenario suggestivo cui entrambi sono molto legati. A celebrare lesarà il presidente dell’Emilia Romagna Michele de Pascale, amico dida anni (la sua presenza rimarrà ovviamente condizionata a eventuali impegni improrogabili sopravvenuti all’ultimo istante).Il presidente della Regione potrebbe non essere l’unico vip presente: fra i possibili ospiti c’è chi parla dell’ex attaccante del Bologna Marco Di Vaio – la compagna è una scultrice con vari contatti nel mondo della ceramica faentina – oltre ad artisti ed esponenti politici.