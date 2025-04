Ilgiorno.it - Il seme che germoglia in Monte Nero

OlivaA due passi da piazza Cinque Giornate, in viale, è nato da poche settimane un luogo che ha tutta l’aria di voler mettere radici profonde: The Seed - Il, più di un bistrot, più di uno spazio di coworking. È prima di tutto un’idea: quella di farre un nuovo modo di stare insieme, mettendo al centro la persona, la cultura e il rispetto per il pianeta in quella che si potrebbe definire una "piazza intima". Due piani di spazio a disposizione per creare un ecosistema di benessere a misura di tutti i gusti, un ambiente multifunzionale che unisce caffetteria, coworking e piccola programmazione culturale. Un progetto guidato da Flavia Abbadessa e Adriana Masserini, due professioniste del mondo della comunicazione, del benessere e dell’organizzazione di eventi, che hanno voluto dare vita a un luogo in grado di promuovere "connessioni nutrienti".