Il prossimo film di Martin Scorsese riceve un aggiornamento sulle riprese da parte di Dwayne Johnson

Leggi su Cinefilos.it

IldiundadiIldipotrebbe essere stato svelato grazie a un nuovodadi. Nel febbraio 2025, è stato riferito che l’ottantaduenne regista stava sviluppando undrammatico senza titolo descritto come una sorta di Goodfellas incontra The Ded ambientato alle Hawaii, con, Leonardo DiCaprio ed Emily Blunt nel cast. Il progetto avrebbe scatenato un’aggressiva guerra di offerte tra diversi studi cinematografici, con la 20th Century Studios della Disney che sembrava averla spuntata. Tuttavia,ha moltiin cantiere, quindi non è chiaro quale sarà il suoprogetto.Ora, ildipotrebbe essere stato appena svelato.