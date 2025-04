Il Pordenone Fc conferma Ciccio Campaner guiderà la squadra anche in Eccellenza

Campaner sarà l'allenatore del Pordenone anche nella stagione 2025/2026.Campaner, da calciatore storico capitano del Pordenone, ha assunto l’incarico la scorsa estate, con la ripartenza del calcio neroverde in Città. Ha condotto la squadra alla vittoria del campionato di Promozione con. Pordenonetoday.it - Il Pordenone Fc conferma "Ciccio" Campaner: guiderà la squadra anche in Eccellenza Leggi su Pordenonetoday.it Fabiosarà l'allenatore delnella stagione 2025/2026., da calciatore storico capitano del, ha assunto l’incarico la scorsa estate, con la ripartenza del calcio neroverde in Città. Ha condotto laalla vittoria del campionato di Promozione con.

