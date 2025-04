Il Piccolo Teatro Citta di Chioggia presenta Il Campiello di Goldoni

Un'atmosfera vivace e coinvolgente prende vita sul palco con "Il Campiello" di Carlo Goldoni, nuovo allestimento firmato dal Piccolo Teatro Città di Chioggia, con la regia di Bruno Lovadina. La commedia andrà in scena mercoledì 7 maggio alle ore 21.00 presso l'Auditorium Comunale di Chioggia.

