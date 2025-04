Il piano sicurezza per i funerali di papa Francesco

funerali di papa Francesco, verrà messo in campo un imponente piano di sicurezza. All'evento parteciperanno 170 delegazioni straniere e sono attesi oltre 200mila fedeli. Dalla no fly zone ai tiratori scelti "piazzati" sui tetti, fino ai bazooka anti-drone: sono diverse le misure. Europa.today.it - Il piano sicurezza per i funerali di papa Francesco Leggi su Europa.today.it In vista deidi, verrà messo in campo un imponentedi. All'evento parteciperanno 170 delegazioni straniere e sono attesi oltre 200mila fedeli. Dalla no fly zone ai tiratori scelti "piazzati" sui tetti, fino ai bazooka anti-drone: sono diverse le misure.

