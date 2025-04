Il piano per i funerali di papa Francesco no fly zone tiratori scelti e bazooka anti drone

funerali di papa Francesco. Per l'evento verrà messo in campo un "piano di sicurezza" senza precedenti, come spiegato dal prefetto di Roma Lamberto Giannini, che prevede oltre alla no fly zone. Europa.today.it - Il piano per i funerali di papa Francesco: no fly zone, tiratori scelti e bazooka anti-drone Leggi su Europa.today.it Oltre 200mila persone e 170 delegazioni straniere arriveranno sabato 26 aprile a Roma per partecipare aidi. Per l'evento verrà messo in campo un "di sicurezza" senza precedenti, come spiegato dal prefetto di Roma Lamberto Giannini, che prevede oltre alla no fly

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Papa Francesco, le news in diretta. San Pietro riaperta alle 7: in 24 ore oltre 50 mila fedeli; Superate le 50mila persone per l’omaggio a Papa Francesco. Sabato il funerale; Dai tiratori scelti ai bazooka anti drone, il piano per i funerali di Papa Francesco; Funerali Papa Francesco, il piano di accoglienza per i pullman turistici; Il piano per i funerali di papa Francesco: no fly zone, tiratori scelti e bazooka anti-drone.

Lo riporta finanza.repubblica.it: Funerali di Papa Francesco: piano straordinario Anas per la viabilità su Roma - (Teleborsa) - In occasione dei funerali di Papa Francesco previsti per sabato 26 aprile 2025, Anas, società del Gruppo Fs Italiane, ha predisposto un piano straordinario di viabilità nazionale in prev ...

Risulta da ilmessaggero.it: Funerali del Papa, i consigli per i fedeli - «Tra giorno e notte e previsto un grande sbalzo termico, anche di 15-16 gradi. Consiglio a chi ha intenzione di restare in fila per dare un ultimo saluto a Sua Santita di vestirsi a strati, ...

Segnala ilmattino.it: Morto Papa Francesco, Musumeci e il piano sicurezza: «Un milione di persone per i funerali, 11mila unità nella capitale». - Il tema della sicurezza resta uno dei punti cruciali per l'organizzazione dei prossimi giorni a Roma. In vista dei funerali di Papa Francesco arriveranno nella capitale diversi personaggi ...