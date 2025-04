Ilfattoquotidiano.it - Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco: da San Pietro fino via Merulana, ecco da dove passerà

È stato reso pubblico ildelche accompagnerà la salma didalla basilica di Sana quella di Santa Maria Maggiore, attraversando il centro di Roma. Il tragitto, lungo circa 6 chilometri, è stato perfezionato nel corso di un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ed è stato ufficializzato dal prefetto di Roma Lamberto Giannini.La salma del pontefice, con ogni probabilità, lascerà la piazza attraverso l’ingresso del Perugino,c’è Casa Santa Marta, e da lì, passando per via della Stazione vaticana entrerà, come detto da Giannini, nella Galleria Pasa.A quel punto, ha detto il prefetto, attraverserà il ponte Principe Amedeo Savoia Aosta, percorrerà via Acciaioli e si immetterà su corso Vittorio Emanuele. Quindi, passando per piazza del Gesù, entrerà in via del Plebiscito così da arrivare in piazza Venezia.