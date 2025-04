Il papa eletto dal Conclave può rinunciare all’incarico

papa Francesco, si apre il periodo di Sede vacante che porterà all'elezione del nuovo pontefice. Il momento chiave di questa transizione è il Conclave, termine che risale al 1274 e deriva dal latino cum clave, "sotto chiave", a indicare l'isolamento in cui si svolge l'elezione. La cerimonia avviene entro 15-20 giorni dalla morte del papa, quando i cardinali elettori – ovvero quelli con meno di 80 anni – si riuniscono a Roma nella Cappella Sistina, luogo simbolico e operativo delle votazioni. Cosa succede quando il prescelto viene eletto con la maggioranza dei due terzi? Può rifiutare l'incarico?Come viene eletto il papa dal Conclave: chi vota e le regole I cardinali in Conclave nel 2005 (Imagoeconomica).Al Conclave partecipano i cardinali elettori, ossia quelli che non hanno compiuto 80 anni entro il giorno precedente la morte o la rinuncia del pontefice.

