Il Papa e Franco Zeffirelli

Papa Francesco esposta nella Basilica di San Pietro per l'ultimo saluto ai fedeli. Ma la vita, ci da e ci toglie e quando arriva il momento di lasciarla, non si può tornare indietro. Ricorderemo le doti umane di un grande Papa, il suo amore per la letteratura, tra fede e sentimenti puri. Il Papa era sincero, aiutava i poveri e riconosceva l'amore, perché sapeva leggere negli occhi e distinguere un uomo dall'altro. Accadde anche con il Maestro Zeffirelli che incontrò in forma privata: "E' stato un giorno importante", racconta il figlio Pippo Zeffirelli, Presidente della Fondazione a Firenze, dove sono esposti tutti i ricordi del Maestro, tra cui gli abiti indossati dai più grandi protagonisti del cinema e dell'opera, i suoi quadri e i bozzetti che disegnava: "Mio padre era stimato tra i prelati, prosegue Pippo, quando girò il Gesù di Nazareth, il film fu avvallato dal Vaticano.

