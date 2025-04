Il nuovo regolamento delle mense Niente pasti agli alunni morosi

nuovo regolamento per la mensa nelle scuole statali: "Chi non paga il pregresso non può iscriversi e chi non frequenta regolarmente perde il diritto". Presupposto essenziale è essere in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti e riguardanti anche gli altri figli. Pertanto le morosità dovranno essere sanate prima dell'iscrizione. Saranno consentite deroghe per la presa in carico della famiglia da parte dei Servizi sociali e piani di rateizzazione rispettati. La richiesta d'iscrizione dev'essere presentata in municipio entro il 15 giugno di ogni anno scolastico per quello successivo. L'iscrizione comporta l'impegno a utilizzare il servizio tutti i giorni, l'alunno assente ingiustificato per oltre 10 giorni verrà cancellato.

