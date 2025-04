Il nuovo potere di veto sul Conclave social media e calunnie il pressing social sui Cardinali

Conclave per eleggere il nuovo Papa è uno dei momenti più seguiti e importanti della cristianità, ma anche il mondo laico aspetta con ansia di conoscere il nome del nuovo Pontefice. La ritualità e la segretezza di ciò che avviene in quelle stanze, insieme a un’ovvia curiosità per le dinamiche dell’elezione, ha fatto nascere nel tempo molti falsi miti e molte leggende. E il potere che un tempo esercitavano potenti e imperatori nella scelta dei Pontefici, oggi ha un nuovo volto: le fake news incontrollate sulla rete.Dallo “ius exclusivae” al potere della ReteNel 1903 fu l’imperatore Francesco Giuseppe a scombinare i giochi del Conclave con il suo veto contro il cardinale Rampolla, reo d’essere troppo filo-francese. Quel potere che era stato di alcuni sovrani, e che er chiamato ius exclusivae, fu seppellito da Pio X pochi mesi dopo, con una condanna senza appello a ogni ingerenza esterna. Thesocialpost.it - Il nuovo potere di veto sul Conclave: social media e calunnie, il pressing social sui Cardinali Leggi su Thesocialpost.it Ilper eleggere ilPapa è uno dei momenti più seguiti e importanti della cristianità, ma anche il mondo laico aspetta con ansia di conoscere il nome delPontefice. La ritualità e la segretezza di ciò che avviene in quelle stanze, insieme a un’ovvia curiosità per le dinamiche dell’elezione, ha fatto nascere nel tempo molti falsi miti e molte leggende. E ilche un tempo esercitavano potenti e imperatori nella scelta dei Pontefici, oggi ha unvolto: le fake news incontrollate sulla rete.Dallo “ius exclusivae” aldella ReteNel 1903 fu l’imperatore Francesco Giuseppe a scombinare i giochi delcon il suocontro il cardinale Rampolla, reo d’essere troppo filo-francese. Quelche era stato di alcuni sovrani, e che er chiamato ius exclusivae, fu seppellito da Pio X pochi mesi dopo, con una condanna senza appello a ogni ingerenza esterna.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Su questo argomento da altre fonti: Il Conclave, dallo ius exclusivae alle fake news: come sono cambiate le interferenze per eliminare i candidati sgraditi; Papa Francesco, sul prossimo Conclave il rischio di forti pressioni esterne: quali sono e perché. La spiegazio; Papa Francesco, sul prossimo Conclave il rischio di forti pressioni esterne: quali sono e perché. La spiegazione di Melloni; Agosto 1903: il Conclave, il “veto” e la sorpresa di Pio X; Come riformare il Conclave.

Si legge su thesocialpost.it: Il nuovo potere di veto sul Conclave: social media e calunnie, il pressing social sui Cardinali - Il Conclave per eleggere il nuovo Papa è uno dei momenti più seguiti e importanti della cristianità, ma anche il mondo laico aspetta con ansia di ...

Segnala msn.com: Il Conclave, dallo ius exclusivae alle fake news: come sono cambiate le interferenze per eliminare i candidati sgraditi - Il diritto di veto fu abolito nel 1904 da papa Pio X per evitare ingerenze esterne, ma oggi diffondere «sospetti» è più semplice. Di Bergoglio si diceva fosse inadatto perché senza un polmone ...

Lo riporta italiaoggi.it: Come si elegge il Papa: dal Conclave alla fumata bianca, chi sono i 138 cardinali al voto - L’elezione del Papa non è solo un fatto religioso ma un rito che intreccia storia, politica, fede e visione del mondo. Tutto quello che c’è da sapere sul voto per l’elezione del Pontefice ...