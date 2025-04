Linkiesta.it - Il nuovo manifesto del whisky danese si ispira al New Nordic Food

Ilnon arriva soltanto da Scozia, Giappone, Irlanda o Stati Uniti (questi ultimi con la loro E di differenza). Come ben sappiamo l’Italia sta avviando le proprie produzioni e ci sono molti altri Paesi che le hanno avviate da un pezzo. Tra queste c’è la Danimarca, che già da anni produce ottimi distillati di malto e che ha da poco deciso di iniziare a rafforzare la categoria.Il 10 aprile scorso dieci produttori si sono riuniti per firmare il Danish, avviando un percorso condiviso che permetterà loro di delineare meglio il prodotto, ma anche di comunicarlo in maniera più definita e di iniziare a proteggerlo. Al momento si tratta di principi a cui aderire in maniera volontaria, ma la speranza è quella di arrivare presto al riconoscimento di un’Indicazione geografica.