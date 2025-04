Il mondo in fila per papa Francesco Si lavora per la sicurezza e organizzazione dei funerali

papa Francesco. Un lungo, variegato e ordinato serpentone di gente proveniente da tutto il mondo ha atteso. Romatoday.it - Il mondo in fila per papa Francesco. Si lavora per la sicurezza e l'organizzazione dei funerali Leggi su Romatoday.it Il ritorno in piazza prima con il corteo da Santa Marta e l'abbraccio dei fedeli nella basilica di San Pietro. In otto ore, dalle 12 alle 20, poco meno di 20.000 persone hanno reso omaggio a. Un lungo, variegato e ordinato serpentone di gente proveniente da tutto ilha atteso.

