Il mondo in fila per papa Francesco Si lavora per la sicurezza e organizzazione dei funerali

papa Francesco. Un lungo, variegato e ordinato serpentone di gente proveniente da tutto il mondo ha atteso. Romatoday.it - Il mondo in fila per papa Francesco. Si lavora per la sicurezza e l'organizzazione dei funerali Leggi su Romatoday.it Il ritorno in piazza prima con il corteo da Santa Marta e l'abbraccio dei fedeli nella basilica di San Pietro. In otto ore, dalle 12 alle 20, poco meno di 20.000 persone hanno reso omaggio a. Un lungo, variegato e ordinato serpentone di gente proveniente da tutto ilha atteso.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: La salma di Papa Francesco è a San Pietro per l'omaggio dei fedeli - Scuole chiuse a Roma sabato 26 per funerali del Papa; Papa Francesco, lunghe file di fedeli: più di 50mila persone gli hanno reso omaggio. LIVE; San Pietro, una fila di due chilometri per l'omaggio a papa Francesco; Papa Francesco, fino a 5 ore di attesa per l’ultimo saluto: la fila da Piazza San Pietro; Papa Francesco morto, alta affluenza di fedeli. Omaggio di Meloni a San Pietro.

Riporta tg24.sky.it: Migliaia in fila per omaggiare Papa Francesco, riaperta la Basilica di San Pietro. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Migliaia in fila per omaggiare Papa Francesco, riaperta la Basilica di San Pietro. LIVE ...

Si legge su msn.com: Almeno quattro ore in fila per l'ultimo saluto a Papa Francesco - I fedeli pazientemente in coda tra ingenti misure di sicurezza Città del Vaticano, 23 apr. (askanews) - Ci sono da fare almeno quattro ore di fila, a San Pietro, prima di poter entrare in Basilica per ...

Da leggo.it: Papa Francesco, la salma a San Pietro: 100mila fedeli in fila per ore. La bara sarà chiusa venerdì - Il rito della traslazione della salma di Papa Francesco nella basilica di San Pietro si è chiuso. Dopo la preghiera dei defunti, l'Eterno riposo, il canto finale è stato ...