Il Mondo che Vorrei I 15 anni dell’associazione

Mondo che Vorrei“, l’associazione dei familiari delle vittime spinti, ciascuno, "dal desiderio di conoscerci, di vedere in faccia chi aveva vissuto la stessa tragica fine dei propri cari - scrive la presidente Daniela Rombi - Di capire cosa era accaduto, di sapere la verità, di sapere perché 32 persone non c’erano più". Un’associazione che, oggi, dopo un lungo percorso giudiziario, e non ancora terminato, dopo più di 250 udienze, iniziative, mobilitazioni e incontri, compie 15 anni."Da familiari non abbiamo mai delegato niente o nessun; abbiamo studiato per capire il linguaggio dei tribunali e degli avvocati, ma abbiamo soprattutto manifestato per strada per esigere verità, giustizia e sicurezza: una mobilitazione quotidiana che dura da 15 anni - continua Daniela Rombi - Abbiamo lottato e voluto con tutte le nostre forze la “legge Viareggio“, un’elargizione per ogni deceduto che, allora, ci permise di non essere ricattati dalle assicurazioni poiché, accettando le loro “offerte“, non avremmo più potuto essere parte civile; questo ci ha consentito di avere un ruolo dignitoso nel processo. Lanazione.it - "Il Mondo che Vorrei". I 15 anni dell’associazione Leggi su Lanazione.it VIAREGGIO Era il 24 aprile 2010, a pochi mesi dal tragico incidente ferroviario che si portò via 32 persone innocenti, quando nacque “Ilche“, l’associazione dei familiari delle vittime spinti, ciascuno, "dal desiderio di conoscerci, di vedere in faccia chi aveva vissuto la stessa tragica fine dei propri cari - scrive la presidente Daniela Rombi - Di capire cosa era accaduto, di sapere la verità, di sapere perché 32 persone non c’erano più". Un’associazione che, oggi, dopo un lungo percorso giudiziario, e non ancora terminato, dopo più di 250 udienze, iniziative, mobilitazioni e incontri, compie 15."Da familiari non abbiamo mai delegato niente o nessun; abbiamo studiato per capire il linguaggio dei tribunali e degli avvocati, ma abbiamo soprattutto manifestato per strada per esigere verità, giustizia e sicurezza: una mobilitazione quotidiana che dura da 15- continua Daniela Rombi - Abbiamo lottato e voluto con tutte le nostre forze la “legge Viareggio“, un’elargizione per ogni deceduto che, allora, ci permise di non essere ricattati dalle assicurazioni poiché, accettando le loro “offerte“, non avremmo più potuto essere parte civile; questo ci ha consentito di avere un ruolo dignitoso nel processo.

