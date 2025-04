Il modello di Publiacqua Ambiente e sfide climatiche Siamo al servizio dei cittadini

Publiacqua è una realtà di stampo toscano ma con un modello di business che guarda alle grandi aziende nazionali. Qual è la vostra missione?"Non è giusto parlare di business: Publiacqua non fa business, perché Siamo una società di servizio. Un’azienda di servizio e a servizio della sua comunità. Quello a cui puntiamo è un modello originale e sostenibile che sia in grado di garantire, da una parte, il mantenimento degli standard qualitativi del servizio e, dall’altra, consentire alla società di supportare l’ente pubblico nell’affrontare le nuove fragilità che si palesano con i cambiamenti climatici, dalla siccità alle bombe d’acqua. Il modello originale che ricerchiamo potrà prevedere l’integrazione industriale tra i soggetti gestori della Toscana con la nascita di un’Azienda pubblica che si faccia carico dei grossi investimenti, con tempi di concessione molto lunghi e quindi con una politica degli ammortamenti che possa garantire gli interventi ma anche alleggerire le tariffe". Quotidiano.net - Il modello di Publiacqua: "Ambiente e sfide climatiche. Siamo al servizio dei cittadini" Leggi su Quotidiano.net Presidente Nicola Perini,è una realtà di stampo toscano ma con undi business che guarda alle grandi aziende nazionali. Qual è la vostra missione?"Non è giusto parlare di business:non fa business, perchéuna società di. Un’azienda die adella sua comunità. Quello a cui puntiamo è unoriginale e sostenibile che sia in grado di garantire, da una parte, il mantenimento degli standard qualitativi dele, dall’altra, consentire alla società di supportare l’ente pubblico nell’affrontare le nuove fragilità che si palesano con i cambiamenti climatici, dalla siccità alle bombe d’acqua. Iloriginale che ricerchiamo potrà prevedere l’integrazione industriale tra i soggetti gestori della Toscana con la nascita di un’Azienda pubblica che si faccia carico dei grossi investimenti, con tempi di concessione molto lunghi e quindi con una politica degli ammortamenti che possa garantire gli interventi ma anche alleggerire le tariffe".

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Altre fonti ne stanno dando notizia: Il modello di Publiacqua: Ambiente e sfide climatiche. Siamo al servizio dei cittadini; La sfida più grande.

Segnala msn.com: Publiacqua lancia il Bando Cultura 2025: 150mila euro per sostenere arte e territorio - Publiacqua rinnova il suo impegno per la promozione culturale con il lancio del Bando Cultura 2025, mettendo a disposizione 150.000 euro per sostenere la produzione e realizzazione di eventi ...