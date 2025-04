Ilrestodelcarlino.it - Il Mar si arricchisce. Opere di Burri e Buren entrano nelle collezioni

La collezione permanente del Mar, il Museo d’arte della città di Ravenna, sidi due nuove: ‘Nero e Oro’ di Alberto, proveniente dalla Fondazione Palazzo Albizzini Collezione, e ‘Peinture acrylique blanche sur tissu rayé blanc et gris clair’, di Daniel, in arrivo da una collezione privata. Entrambi i quadri da ieri sono al museo, concessi in comodato attraverso contratti che potranno essere rinnovati alla scadenza."L’arrivo al Mar dell’opera di- ha spiegato l’assessore alla cultura, Fabio Sbaraglia - chiude in un certo senso un percorso avviato da Raul Gardini, che commissionò auna serie di lavori legati a Ravenna, tra cui il Grande Ferro R, restaurato pochi mesi fa". ‘Nero e Oro’ arriva anche dopo la grande mostra monograficaravennaoro che nel 2023, in occasione della VIII Biennale di Mosaico Contemporaneo, il museo ha dedicato al maestro di Città di Castello.