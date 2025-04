Il gruppo d’attacco della portaerei Prince of Wales è salpato per l’Indo Pacifico

della portaerei “Prince of Wales” della Royal Navy” è partito per una lunga missione diretta verso l’Indo-Pacifico. La nave, gemella della “Queen Elizabeth”, ha lasciato il porto di Portsmouth insieme al cacciatorpediniere della classe Type 45 “Dauntless”, alla rifornitrice di squadra norvegese “Maud” e alla fregata norvegese “Roald Amundsen”. La fregata della Royal Navy “Richmond” e la fregata canadese “Ville de Québec” partiranno da Plymouth, mentre la petroliera ausiliaria “Tidespring” si unirà al gruppo navale nel Canale della Manica ed è noto che sarà presente anche un SSN della classe Astute.L’operazione, denominata “Highmast”, porterà il CSG britannico a restare in mare per 8 mesi col dispiegamento iniziale di circa 2.500 militari, composti da 2. It.insideover.com - Il gruppo d’attacco della portaerei Prince of Wales è salpato per l’Indo-Pacifico Leggi su It.insideover.com Martedì 22 aprile il Carrier Strike Group (CSG) 25ofRoyal Navy” è partito per una lunga missione diretta verso. La nave, gemella“Queen Elizabeth”, ha lasciato il porto di Portsmouth insieme al cacciatorpediniereclasse Type 45 “Dauntless”, alla rifornitrice di squadra norvegese “Maud” e alla fregata norvegese “Roald Amundsen”. La fregataRoyal Navy “Richmond” e la fregata canadese “Ville de Québec” partiranno da Plymouth, mentre la petroliera ausiliaria “Tidespring” si unirà alnavale nel CanaleManica ed è noto che sarà presente anche un SSNclasse Astute.L’operazione, denominata “Highmast”, porterà il CSG britannico a restare in mare per 8 mesi col dispiegamento iniziale di circa 2.500 militari, composti da 2.

