Il grido di Diodato esce il nuovo singolo ‘Non ci credo più’ in attesa dei live estivi

esce il 25 aprile – data non certo casuale – Non ci credo più (Carosello Records), nuovo e potente brano di Diodato che è molto più di una canzone. È una dichiarazione d’intenti, un urlo contro le narrazioni che dividono e alimentano impotenza. Con questa traccia, infatti, il cantautore mette in musica un’urgenza sincera, quella di dire no a un mondo che spaventa, divide e anestetizza.Così, mentre attorno il tentativo sociale è quello di creare fratture, allontanare e alimentare il senso di impotenza, Diodato racconta la propria reazione emotiva. Ne nasce un brano minimale che è un viaggio dalla solitudine all’appartenenza, con una strumentale che abbraccia l’ascoltatore e lo spinge a non restare indifferente. Un messaggio che unisce, perfetto per chi cerca nella musica un rifugio e un motore di cambiamento. Leggi su Funweek.it il 25 aprile – data non certo casuale – Non cipiù (Carosello Records),e potente brano diche è molto più di una canzone. È una dichiarazione d’intenti, un urlo contro le narrazioni che dividono e alimentano impotenza. Con questa traccia, infatti, il cantautore mette in musica un’urgenza sincera, quella di dire no a un mondo che spaventa, divide e anestetizza.Così, mentre attorno il tentativo sociale è quello di creare fratture, allontanare e alimentare il senso di impotenza,racconta la propria reazione emotiva. Ne nasce un brano minimale che è un viaggio dalla solitudine all’appartenenza, con una strumentale che abbraccia l’ascoltatore e lo spinge a non restare indifferente. Un messaggio che unisce, perfetto per chi cerca nella musica un rifugio e un motore di cambiamento.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aggiornamenti pubblicati da altri media: SHADE, ESCE OGGI 'TRUMAN'/ Video, nel nuovo album duetta con Grido e J-Ax.

Secondo funweek.it: Il grido di Diodato: esce il nuovo singolo ‘Non ci credo più’ in attesa dei live estivi - Esce il 25 aprile il nuovo brano di Diodato, ‘Non ci credo più’, un urlo di reazione e speranza prima del nuovo tour estivo.

Segnala ansa.it: Diodato, il 25 aprile esce il nuovo brano Non ci credo più - Esce il 25 aprile Non ci credo più (Carosello Records), il nuovo brano di Diodato in cui il cantautore dà voce alla propria volontà di reagire, di ribadire l'importanza di non lasciarsi sopraffare da ...

Secondo gaeta.it: Esce il nuovo brano di diodato “non ci credo più” il 25 aprile: un invito a reagire contro divisioni e indifferenza - Diodato lancia il singolo “non ci credo più” con Carosello Records, un invito a non restare indifferenti, accompagnato da un tour estivo in Italia e visite a realtà culturali e sociali come Blitz, Mam ...