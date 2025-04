Il governo spagnolo annulla l’acquisto di munizioni israeliane

Il governo spagnolo ha deciso di annullare un contratto sottoscritto con un'azienda israeliana per l'acquisto di armi del valore di 6,8 milioni di euro, che aveva causato forti tensioni all'interno della coalizione di sinistra.

