Il governo spagnolo annulla l’acquisto di munizioni israeliane

annulla un contratto con un'azienda israeliana. Contratto da 6,8 milioni annullato per coerenza politicaIl 24 aprile 2025, il governo spagnolo ha deciso di cancellare un contratto per la fornitura di armi da 6,8 milioni di euro firmato con la società israeliana Guardian Defense and Homeland Security S.A.. La decisione è arrivata in seguito a forti contrasti interni alla coalizione di sinistra, secondo fonti ufficiali.La posizione della Spagna sul conflitto israelo-palestineseIl Partito Socialista del primo ministro Pedro Sánchez e il partito alleato Sumar (espressione della sinistra radicale) hanno ribadito il loro sostegno alla causa palestinese. Fonti governative hanno dichiarato:"Dal 7 ottobre 2023, la Spagna non ha acquistato né venduto armi ad aziende israeliane e continuerà su questa linea.

