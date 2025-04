Il governo Meloni rema contro ma il bilaterale Usa Ue è più vicino

contro fra la presidente Ursula von der Leyen e il presidente degli Usa Donald Trump a margine del funerale di papa Francesco”, ha detto infatti ieri Paula Pinho, nel briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles.“Al momento non c’è nulla di confermato, ma vi terremo aggiornati se dovesse accadere nei prossimi giorni”, ha precisato Pinho, “l’obiettivo della visita a Roma è, in realtà, il cordoglio per papa Francesco. Lanotiziagiornale.it - Il governo Meloni rema contro, ma il bilaterale Usa-Ue è più vicino Leggi su Lanotiziagiornale.it Si vedranno o non si vedranno Donald Trump e Ursula von der Leyen a Roma per parlare di dazi, approfittando della rispettiva presenza ai funerali di Papa Francesco? È la domanda che mezzo mondo si sta facendo in questi giorni. Di sicuro la presidente della Commissione europea sta cercando di organizzare il faccia a faccia con il tycoon. Come confermato ieri dalla portavoce della Commissione europea: “La Commissione sta valutando la possibilità di organizzare un infra la presidente Ursula von der Leyen e il presidente degli Usa Donald Trump a margine del funerale di papa Francesco”, ha detto infatti ieri Paula Pinho, nel briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles.“Al momento non c’è nulla di confermato, ma vi terremo aggiornati se dovesse accadere nei prossimi giorni”, ha precisato Pinho, “l’obiettivo della visita a Roma è, in realtà, il cordoglio per papa Francesco.

