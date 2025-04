Il festival dei libri e delle parole La cultura innalza la città

città di Carta, il festival dedicato ai libri, alla carta, all'arte e alla stampa che, nelle precedenti tre edizioni, ha registrato oltre 21.000 visitatori, appassionati lettori e non solo, provenienti da tutta Italia. Il festival, infatti, prevede un ricco programma di appuntamenti con scrittori, ma anche tavole rotonde, giochi, laboratori artistici, workshop, prove di stampa manuale con macchine antiche, mostre pittoriche e fotografiche e un cartellone collaterale dedicato a famiglie e bambini. Immancabile, inoltre, all'interno della manifestazione, la fiera della piccola e media editoria con anche artigiani della carta.L'appuntamento è quindi per domani, venerdì 25, sabato e domenica con orario continuato 10-19, al Real Collegio di Lucca Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione www.

