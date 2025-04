Il dopo papa Francesco tra conclave e diplomazia

conclave che si apre per eleggere il nuovo papa sarà il grande gioco delle correnti. Diplomatici, conservatori e radicali. Così si dividono i cardinali, che tra loro si conoscono poco. E solo alcuni hanno esperienza di voto. Non c'è ancora una maggioranza definita e salgono le quotazioni di Lopez Romero. In ogni caso africani e asiatici possono condizionare la scelta. A guidare le operazioni di voto sarà un grande maestro di diplomazia, il segretario di Stato Parolin. E' il porporato più conosciuto dal collegio cardinalizio. Sarà a capo del conclave, dal momento che ricopre attualmente la carica di "cardinale elettore anziano".

