Sololaroma.it - Il Dall’Ara fa festa, timbri di Fabbian e Dallinga: Bologna in finale di Coppa Italia

Leggi su Sololaroma.it

Sarà-Milan ladiche andrà in scena il prossimo 14 maggio allo Stadio Olimpico. I felsinei raggiungono i rossoneri, guadagnandosi l’ultimo atto difendendo senza problemi il 3-0 dell’andata, grazie al 2-1 nel match di ritorno con l’Empoli. Qualificazione che non è mai stata in discussione, con i toscani che si presentano con tante assenze e con i padroni di casa che si giocheranno nuovamente il trofeo dopo l’ultima vittoria nel 1974.-Empoli 2-1, il racconto del matchNonostante il rassicurante vantaggio dell’andata, ilparte immediatamente forte cercando di mettere il punto esclamativo per il passaggio del turno. Il tutto si concretizza al minuto 7, quando Moro riceve palla al limite dell’area, si allarga e senza pressione trova un perfetto cross sul quale si gettache di testa batte Seghetti prendendolo in controtempo.