Il conclave con meno elettori della storia A Viterbo furono appena 7 nel 1277

Viterbo e a un lontanissimo conclave del XIII secolo. Viterbotoday.it - Il conclave con meno elettori della storia? A Viterbo furono appena 7 nel 1277 Leggi su Viterbotoday.it A eleggere il nuovo Papa che succederà a Francesco fra pochi giorni saranno con tutta probabilità 135 cardinali, una sorta di record, tanto è vero che da più parti vengono definiti addirittura “troppi”. Il primato al contrario, invece, spetta ae a un lontanissimodel XIII secolo.

