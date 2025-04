Ilgiorno.it - Il Collegio Rotondi in Vaticano. La lezione del Papa agli studenti: "Ricercate sempre la verità"

C’è un giorno che glidelnon dimenticheranno mai: il 3 febbraio 2024 quandoFrancesco concesse un’udienza privata in occasione dei 425 anni della fondazione della più antica scuola paritaria in Italia. Alla notizia della morte del Santo Padre, arrivata improvvisa il Lunedì dell’Angelo, il pensiero di docenti,e genitori è tornato a quel 3 febbraio dello scorso anno. "Grazie per il dono della tua presenza –. L’incontro che abbiamo avuto quel 3 febbraio lo custodiremo con profonda riconoscenza. Continueremo a fare tesoro delle tue parole e dei tuoi gesti. La grande famiglia del", queste le parole di gratitudine scritte dal Rettore don Andrea Cattaneo sulla pagina social. Quel giorno 650, bambini e ragazzi insieme a docenti e genitori affollavano l’Aula Paolo VI per l’udienza con Francesco.