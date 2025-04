Il Cirque du Soleil sbarca a Sesto Sei settimane di grande spettacolo

Cirque du Soleil e che sbarcherà da domani al 2 giugno sulle aree Falck. Un cast internazionale di 54 acrobati, clown, musicisti e cantanti animerà il tendone che in questi giorni è stato installato sulle vecchie acciaierie. "Sesto è una città sempre più viva, moderna e protagonista della scena culturale internazionale – ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano durante un sopralluogo –. Siamo pronti ad accogliere un evento di respiro mondiale per regalare emozioni indimenticabili a grandi e piccoli".Lo spettacolo presenta numeri acrobatici, coreografie mozzafiato, costumi e trucco rinnovati, oltre a scenografie di grande impatto.

