Il cavallo di Troia è veramente esistito Ecco la verità storica

cavallo di Troia è uno dei simboli più iconici della mitologia greca: un enorme costruzione di legno usato dagli achei per introdursi di nascosto nella città di Troia e porre fine a una guerra durata dieci anni. Ma quanto c’è di vero in questo racconto epico? Il cavallo di Troia è realmente esistito o è soltanto una potente metafora?Iniziamo con il chiarire che l’episodio non fa la sua prima comparsa nell’Iliade di Omero, l’opera che si concentra proprio sui drammatici ed eroici accadimenti della guerra di Troia. Questa, infatti, termina con i funerali di Ettore, poco rima della caduta della città di Priamo. La nascita dell’idea e l’utilizzo del cavallo, invece, trovano spazio nelle pagine dell’altro poema omerico, l’Odissea. Qui, infatti, è Ulisse a raccontare l’inganno pensato da lui stesso quando è ospite del re Alcinoo. Cultweb.it - Il cavallo di Troia è veramente esistito? Ecco la verità storica Leggi su Cultweb.it Ildiè uno dei simboli più iconici della mitologia greca: un enorme costruzione di legno usato dagli achei per introdursi di nascosto nella città die porre fine a una guerra durata dieci anni. Ma quanto c’è di vero in questo racconto epico? Ildiè realmenteo è soltanto una potente metafora?Iniziamo con il chiarire che l’episodio non fa la sua prima comparsa nell’Iliade di Omero, l’opera che si concentra proprio sui drammatici ed eroici accadimenti della guerra di. Questa, infatti, termina con i funerali di Ettore, poco rima della caduta della città di Priamo. La nascita dell’idea e l’utilizzo del, invece, trovano spazio nelle pagine dell’altro poema omerico, l’Odissea. Qui, infatti, è Ulisse a raccontare l’inganno pensato da lui stesso quando è ospite del re Alcinoo.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Altre fonti ne stanno dando notizia: October Equus, la festa dell’Antica Roma per la fine della stagione agricola e militare; Il premio Mitoraj per i giovani artisti; ecco i vincitori; Educazione sessuale, la destra non cada nell’inganno; Comiche finali di Azione a Cagliari. Tratta con Zedda e poi va con la Lega; Omero nel Baltico.