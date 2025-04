Il cardinale camuno Giovanni Battista Re non dimentica le radici

cardinale Giovanni Battista Re, 91 anni, camuno di Borno. Il decano del Collegio Cardinalizio sarà colui che darà il via al Conclave e al momento regge la Chiesa. Proviene da una famiglia di agricoltori, anche se il padre era artigiano, la madre casalinga. Entrò nel seminario di Brescia a 11 anni. Fu ordinato sacerdote nel 1957. Nel 1987 ricevette l’ordinazione episcopale dalle mani di Giovanni Paolo II. La sua collaborazione con Wojtyla è stata continua. Ha accompagnato il Papa polacco in diversi viaggi apostolici in Italia e fuori dai confini nazionali. Giovanni Paolo II l’ha nominato cardinale nel 2001. Poi il pontificato di Bergoglio. Il cardinale Re - che godeva della stima di Papa Francesco - oggi si sta occupando degli inviti dei capi di Stato e della cerimonia su cui saranno puntanti gli occhi di tutto il mondo. Ilgiorno.it - Il cardinale camuno. Giovanni Battista Re non dimentica le radici Leggi su Ilgiorno.it Il funerale del pontefice sarà officiato dalRe, 91 anni,di Borno. Il decano del Collegio Cardinalizio sarà colui che darà il via al Conclave e al momento regge la Chiesa. Proviene da una famiglia di agricoltori, anche se il padre era artigiano, la madre casalinga. Entrò nel seminario di Brescia a 11 anni. Fu ordinato sacerdote nel 1957. Nel 1987 ricevette l’ordinazione episcopale dalle mani diPaolo II. La sua collaborazione con Wojtyla è stata continua. Ha accompagnato il Papa polacco in diversi viaggi apostolici in Italia e fuori dai confini nazionali.Paolo II l’ha nominatonel 2001. Poi il pontificato di Bergoglio. IlRe - che godeva della stima di Papa Francesco - oggi si sta occupando degli inviti dei capi di Stato e della cerimonia su cui saranno puntanti gli occhi di tutto il mondo.

