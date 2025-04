Quotidiano.net - Il Caab, esempio di comunità: "Abbiamo aperto le porte a famiglie e associazioni"

Nel cuore della food valley emiliana, il– Centro AgroAlimentare di Bologna – non è soltanto un luogo di passaggio dell’ortofrutta, ma sempre di più va trasformandosi in una piattaforma evoluta per l’innovazione sostenibile, la formazione, la valorizzazione del lavoro e il dialogo tra pubblico e privato nell’ambito dell’agroalimentare di qualità. Un luogo di sintesi, ecosistema che tiene insieme la piattaforma pubblica, che fa capo al Comune di Bologna, e le imprese del commercio all’ingrosso di ortofrutta, attive nel Centro. Marco Marcatili, economista e manager, che si avvia alla conclusione il terzo anno di mandato da presidente del Centro.Presidente Marcatili, tre anni alla guida del. Se dovesse sintetizzare l’identità che avete costruito, quale parola sceglierebbe?"è la parola chiave.