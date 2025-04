Sport.quotidiano.net - Il Brescia alla (difficile) prova del Pisa dei tanti ex

Sono in molti a chiedersi se il rinvio della gara con la Reggiana abbia creato o meno problemi all’inseguimento della salvezza da parte del.Una questione sulla quale, a dire il vero, non hanno voluto soffermarsi troppo le Rondinelle, che hanno preferito continuare a lavorare nella sede operativa di Torbole. In effetti il nuovo appuntamento sul campo si appresta a condurre al “Rigamonti” un avversario di assoluta caratura come ildeiex, ben deciso a conquistare gli ultimi punti necessari per assicurarsi la promozione diretta in serie A. Ben diversi, purtroppo, sono in pensieri di questo periodo per la formazione di mister Maran (a sua volta ex di turno), che si trova sulla soglia della zona play out e deve trovare lo slancio per portarsi in zone meno pericolose della classifica.