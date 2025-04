Il Bologna va in finale di Coppa Italia Altra vittoria sull’Empoli

Bologna vince contro l'Empoli allo stadio Renato Dall'Ara con il risultato di 2-1. La squadra di Vincenzo Italiano raggiunge così la finale di Coppa Italia. finale! – Il Bologna vince contro l'Empoli con il risultato di 2-1 allo stadio Renato Dall'Ara ed a raggiungere la finale è proprio la squadra di Vincenzo Italiano. La gara d'andata al Castellani è finita 3-0 in favore dei rosso-blu, che avevano ormai quasi la certezza del passaggio del turno. L'allenatore ex Fiorentina ha approfittato per fare un po' di turnover e ha mandato in campo diverse seconde linee, tra cui Giovanni Fabbian, Nikola Moro e Nicolo Cambiaghi. Succede tutto nel primo tempo oggi: al minuto 7 Fabbian, giocatore ancora in orbita Inter, ha segnato il gol del vantaggio chiudendo definitivamente la qualificazione. Al 33? Victor Kovalenko ha pareggiato i conti.

di RedazioneEmpoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata la semifinale d’andata Finisce qui Empoli Bologna. La prima delle due semifinali d’andata di Coppa Italia se l’aggiudicano i rossoblù con un secco e roboante 0 a 3. La squadra di Vincenzo Italiano domina la sfida del Castellani mettendo una seria ipoteca sull’accesso alla finale. Ad aprire la danze ci pensa Orsolini al 23. 🔗internews24.com

A meno di clamorosi miracoli, il sogno di coppa dell'Empoli termina questa sera. Al Castellani Computer Gross Arena è il Bologna a mettere una grossa ipoteca sulla finale di Coppa Italia, vincendo con un netto 3-0. Troppo evidente sul terreno di gioco la differenza tecnica tra una squadra che sta... 🔗firenzetoday.it

di Redazione JuventusNews24Atalanta Bologna 0-1, colpaccio di Italiano al Gewiss Stadium: i felsinei conquistano la semifinale di Coppa Italia Il Bologna conquista la semifinale di Coppa Italia grazie alla rete del talento Castro nei minuti finali del match contro l’Atalanta. Italiano continua a far volare i felsinei che battono Gasperini e si regalano la semifinale contro la vincente di Juventus-Empoli. 🔗juventusnews24.com

Biglietti finale Coppa Italia 2025: quando escono, costo e dove acquistarli per il 14 maggio; Bologna-Empoli 2-1, cronaca e tabellino: rossoblù in finale con il Milan; Coppa Italia, Bologna-Empoli 2-1: Italiano conquista la finale contro il Milan; Bologna-Empoli, le probabili: Italiano si affida a Dallinga, in mezzo c'è Pobega. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Coppa Italia, Bologna-Empoli 2-1: Italiano conquista la finale contro il Milan - Nella ritorno della semifinale di Coppa Italia il Bologna batte 2-1 l'Empoli e raggiunge il Milan in finale. Al Dall'Ara, con il risultato dell'andata che già sorrideva ai rossoblù, gli uomini di Ital ... 🔗msn.com

Storico Bologna, va in finale di Coppa Italia dopo 51 anni. E ora all'Olimpico c'è il Milan - E sarà la quarta finale di coppa in tre stagioni per Vincenzo Italiano: a Firenze andò una volta in finale di Coppa Italia e due in finale di Conference League senza riuscire ad alzare il trofeo. 🔗corrieredibologna.corriere.it

La finale di Coppa Italia sarà Bologna-Milan: i rossoblu battono ancora l’Empoli per lo storico traguardo - Dopo la netta vittoria dell'andata, il Bologna batte 2-1 l'Empoli anche al ritorno qualificandosi alla finale della Coppa Italia 2024-2025 contro il Milan ... 🔗fanpage.it