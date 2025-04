Il Bisonte Firenze ufficializzato l’ingaggio dell’olandese Jolien Knollema è un ritorno

Firenze – Un altro tuffo nel passato per Il Bisonte Firenze, che ha ufficializzato l'ingaggio della schiacciatrice olandese Jolien Knollema, già bisontina per due stagioni dal 2021 al 2023. Dopo due anni in forza allo Stoccarda, la ventiduenne nazionale oranje ha voluto fortemente tornare nella società che l'aveva lanciata nel volley che conta, e potrà sicuramente apportare alla squadra di coach Chiavegatti un bagaglio di esperienza in più, oltre a quelle qualità tecniche e fisiche – è alta 1,89 – che aveva già mostrato nei due anni a Firenze: in Germania, da titolare indiscussa, ha vinto un campionato, una coppa nazionale e due supercoppe, debuttando anche in Champions League, e con l'Olanda ha partecipato alle Olimpiadi e si è messa al collo il bronzo agli Europei.Ne Il Bisonte ritroverà la 'sua' maglia numero 10, che aveva già indossato nella precedente esperienza, e andrà a impreziosire un reparto delle schiacciatrici di posto quattro che può già contare su Francesca Villani e Alice Tanase.

