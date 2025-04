Il 68 Rally Coppa Valtellina si farà cambia il programma per i funerali del Papa

Rally Coppa Valtellina, primo appuntamento del Trofeo Italiano Rally – girone B e valido anche per la Coppa Rally di Zona 3 con coefficiente 1.5. Seguendo quanto disposto dal Consiglio dei Ministri del 22 aprile, ed in base alle. Sondriotoday.it - Il 68° Rally Coppa Valtellina si farà: cambia il programma per i funerali del Papa Leggi su Sondriotoday.it L’Automobile Club Sondrio conferma lo svolgimento del 68°, primo appuntamento del Trofeo Italiano– girone B e valido anche per ladi Zona 3 con coefficiente 1.5. Seguendo quanto disposto dal Consiglio dei Ministri del 22 aprile, ed in base alle.

Coppa Valtellina. Rally al via: è il numero 68 - È ormai tutto pronto per la Coppa Valtellina numero 68, una kermesse che oltre all’aspetto sportivo rappresenta uno strumento per veicolare l’immagine della Valle al di fuori dei confini provinciali. Varese e Bergamo hanno mosso le acque. Sondrio può iniziare a definire i contorni della stagione targata Lombardia Rally Cup. Seguendo quanto disposto dal Consiglio dei Ministri del 22 aprile, ed in base alle indicazioni ricevute dalla Prefettura e dalla Questura di Sondrio, sabato 26 aprile i motori resteranno spenti contestualmente alla celebrazione delle esequie di Papa Francesco. 🔗ilgiorno.it

