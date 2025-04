Ilgiorno.it - Il 25 Aprile di Monza. Rock per la Liberazione

Leggi su Ilgiorno.it

Un programma speciale per l’80esimo anniversario della. Con le celebrazioni di giornata, anche l’atteso concerto dei Modena City Ramblers di domenica, oltre a mostre ed eventi per animare biblioteche e spazi sociali.La cerimonia istituzionale del 25avrà inizio, come di consueto, al cimitero urbano con la messa delle 9 alla cappella cimiteriale, a cui seguirà la deposizione della corona di alloro al campo dei Caduti della Resistenza, alla stele Anei (Associazione nazionale ex internati) e al campo dei Caduti di tutte le guerre. Alle 10.30 ci si ritroverà in piazza Citterio per la formazione del corteo fino a piazza Trento e Trieste, dove alle 11 ci sarà l’alzabandiera. Interverranno le massime autorità politiche cittadine e provinciali, Anpi, Fiap, e alcuni studenti monzesi, dopo aver sfilato insieme alle associazioni combattentistiche e al gruppo Sarabanda di Cederna.