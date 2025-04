Igor Volley la prima conferma è quella di Sara Bonifacio

Igor Volley 2025-2026 riparte dalla sua bandiera, Sara Bonifacio: la centrale piemontese è pronta a vivere la decima stagione in maglia azzurra, eguagliando il record di permanenza con la casacca del club della sua pari-ruolo Cristina Chirichella.Arrivata a Novara nel 2014, ha sempre. Novaratoday.it - Igor Volley, la prima conferma è quella di Sara Bonifacio Leggi su Novaratoday.it La2025-2026 riparte dalla sua bandiera,: la centrale piemontese è pronta a vivere la decima stagione in maglia azzurra, eguagliando il record di permanenza con la casacca del club della sua pari-ruolo Cristina Chirichella.Arrivata a Novara nel 2014, ha sempre.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Approfondimenti da altre fonti: Volley femminile, la Igor riparte dalla prima conferma: Sara Bonifacio ancora a Novara; Pallavolo A2F Play off – Aurora Rossetto: “Ci è mancata una spinta in più per portare a casa la partita”; Volley, Acciarri è la prima conferma de Il Bisonte Firenze; Juventus-Genoa, le probabili formazioni: le scelte di Tudor e Vieira; Volley femminile: la Igor conferma Akimova, che resta in azzurro e raddoppia.

Segnala ivolleymagazine.it: Pallavolo A1F – Igor, la prima conferma è quella di Sara Bonifacio - La Igor Volley 2025-2026 riparte dalla sua bandiera, Sara Bonifacio: la centrale piemontese è pronta a vivere la decima stagione in maglia azzurra, eguagliando il record di permanenza con la casacca d ...

Da tuttosport.com: Igor Agil Volley: la Final Four regionale fra Trecate e Novara - Domenica 27 aprile Igor Agil Volley ospiterà un evento di rilievo per il settore giovanile: tra Trecate e Novara si disputeranno otto partite valide per l’assegnazione dei titoli regionali giovanili f ...

Come scrive tuttosport.com: Agil Igor Volley, secondo posto per l’Under 13 alla Final Four territoriale - Le Igorine di Luca Astorino conquistano due successi al termine di sfide combattute, una delle quali al tie-break, e si assicurano l’accesso alla fase regionale con largo anticipo ...