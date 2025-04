Ifoa ecco il nuovo sportello servizi Un tramite fra giovani e aziende

nuovo sportello servizi per il lavoro di Ifoa. Gestito dalla cooperativa sociale Base, lo sportello (accreditato dalla Regione) si aggiunge alle 13 sedi e ai 2 punti di presenza Ifoa in 7 regioni in un'ottica di maggiore prossimità sia alle persone in cerca di occupazione che alle imprese locali alla ricerca di risorse. Offrirà servizi di orientamento, accompagnamento e inserimento lavorativo, ricerca e selezione di personale. Erano presenti l'assessore scandianese Lorena Lanzoni, Umberto Lonardoni e Barbara Bianchi (rispettivamente direttore generale e responsabile della linea nazionale sportelli lavoro Ifoa) e Giulia Ferretti, vicepresidente della cooperativa Base."Non si tratta solo di offrire servizi per il lavoro, ma di attivare reti e creare spazi di ascolto e orientamento – ha detto Lonardoni –.

