I volontari a Roma Sicurezza e assistenza in servizio al funerale di Papa Francesco

volontari maceratesi tra gli oltre duecento marchgiani che presteranno servizio al funerale di Papa Francesco. Adriano Salvucci, di Macerata Soccorso, e Matteo Compagnucci, del gruppo Cb Tigrotto, saranno a Roma già da domani insieme ad altri volontari della Protezione civile per fornire indicazioni e supporto ai fedeli che si recheranno nella capitale per dare l’ultimo saluto a Bergoglio. "È stato un grandissimo Papa, ha legato molto con i giovani, dai quali è stato molto seguito; è stato sempre caritatevole e dalla parte degli ultimi, ha lasciato e lascerà un bellissimo ricordo – spiega Salvucci –. Per Macerata Soccorso partiremo in otto, e faremo turni assieme agli altri gruppi che partiranno dalle Marche. Io partecipai come volontario anche ai funerali di Giovanni Paolo II, che segnò un’epoca. Ilrestodelcarlino.it - I volontari a Roma: "Sicurezza e assistenza, in servizio al funerale di Papa Francesco" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ci saranno anche deimaceratesi tra gli oltre duecento marchgiani che presterannoaldi. Adriano Salvucci, di Macerata Soccorso, e Matteo Compagnucci, del gruppo Cb Tigrotto, saranno agià da domani insieme ad altridella Protezione civile per fornire indicazioni e supporto ai fedeli che si recheranno nella capitale per dare l’ultimo saluto a Bergoglio. "È stato un grandissimo, ha legato molto con i giovani, dai quali è stato molto seguito; è stato sempre caritatevole e dalla parte degli ultimi, ha lasciato e lascerà un bellissimo ricordo – spiega Salvucci –. Per Macerata Soccorso partiremo in otto, e faremo turni assieme agli altri gruppi che partiranno dalle Marche. Io partecipai comeo anche ai funerali di Giovanni Paolo II, che segnò un’epoca.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ulteriori approfondimenti disponibili online: I volontari a Roma: Sicurezza e assistenza, in servizio al funerale di Papa Francesco; 250 operatori e volontari della Protezione Civile a Roma per le esequie di Papa Francesco; Al servizio dei fedeli. Giovani volontari in missione a Roma per i funerali del Papa; Un pezzo di Basilicata a Roma per i funerali del Papa; Il Gruppo di Volontariato della Sezione di Brindisi dell'Associazione Polizia di Stato in Supporto alla Sicurezza a Roma durante le Celebrazioni per il Funerale di Papa Francesco.

Segnala msn.com: Verso i funerali, la mobilitazione. Partiti per Roma i primi volontari: "Sicurezza e pronto intervento" - "Andiamo con il desiderio di portare il nostro commosso cordoglio alla salma di Papa Francesco. Faremo la nostra parte prestando il servizio" ha detto Riccardo Fantacci, direttore dei servizi della Mi ...

msn.com scrive: Al servizio dei fedeli. Giovani volontari in missione a Roma per i funerali del Papa - Misericordia, Croce Rossa, Ordine di Malta, Anpana e Croce Verde sono impegnate in queste ore con proprie squadre nella capitale. Presteranno servizio nella varie strutture allestite dalla Protezione ...

Scrive msn.com: A Roma per Francesco. Il volontario si racconta: "Sono qui per dire grazie" - Riccardo, campigiano, fa parte della Colonna mobile della Protezione civile "È il modo più bello per onorare la memoria del Papa delle periferie".