Quotidiano.net - I passi avanti della green economy. Boom della raccolta differenziata

Nel contesto attuale, segnato da sfide ambientali e sociali crescenti, l’adozione di modelli di consumo e produzione responsabili è una priorità imprescindibile. Le regioni italiane attuano strategie concrete per promuovere la sostenibilità e ridurre l’impatto ambientale.EMILIA-ROMAGNA, EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀNel luglio 2024 è stata istituita la nuova Rete per l’Educazione alla Sostenibilità (Res), comprendente 43 Centri Ceas attivi che promuovono attività formative sui temi ambientali. Per il biennio 2024/2025, sono stati finanziati 8 Laboratori territoriali per l’innovazione, concentrati su energie rinnovabili ed efficienza energetica. Cresce laregionale: oltre 7.000 aziende impiegano circa 300.000 addetti, generando un fatturato di 100 miliardi di euro.Nel 2023 laha raggiunto il 77,2%, con oltre 2 milioni di tonnellate, pari a 494 chili per abitante, avvicinandosi all’obiettivo dell’80% previsto per il 2025.