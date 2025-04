Ilfoglio.it - I momenti più iconici del Papa dei meme

"L’umorismo non offende, non umilia. Si può ridere di Dio, non è bestemmia”: questo disseFrancesco il 14 giugno 2024 a noi comici da tutto il mondo, riuniti in Vaticano per l’udienza che il Pontefice aveva fissato con gli “esponenti del mondo dello humour”, e che raccontai proprio sulle pagine di questo giornale. Forte delle sue parole, mi permetto dunque di fare il mio personale coccodrillo umoristico al defunto Santo Padre, che del resto è stato il primoa essere stato anche unsin dall’assalto delle monache di clausura a Napoli dieci anni fa, passando per la cinese che a piazza San Pietro lo strattonò e a cui lui diede uno schiaffo (il 31 dicembre 2019, alla vigilia del Covid), e che ha raggiunto il suo apice nell’immagine delcon un piumino bianco da rapper – immagine fake, generata dall’intelligenza artificiale, ma che certificò la memizzazione del pontificato di Francesco.