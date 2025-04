I miei tre figli massacrano spesso i miei film e dicono che sono terribili ‘Armageddon’ lo hanno distrutto definendolo stupido lo rivela Ben Affleck

sono nemmeno i critici cinematografici a “spaventare” Ben Affleck, bensì i suoi tre figli avuti dall’ex compagna Jennifer Garner. I peggiori critici dell’attore, neo divorziato da Jennifer Lopez, sono proprio: Violet, 19 anni, Seraphina, 16 anni, e Samuel, 13 anni. Tutti e tre sono stati definiti “molto severi” nei giudizi.Ospite al Jimmy Kimmel Live!, Ben Affleck ha rivelato che i tre figli “non censurano le loro critiche. Si siedono proprio accanto a me a guardare un film e mentre le immagini scorrono li ho sentiti esclamare: ‘È terribile. Voglio dire, è terribile. Perché l’hai fatto papà?‘ E come reagisco io? Cerco di convincerli di aspettare almeno che il film finisca! Niente da fare”.Jimmy Kimmel ha chiesto all’attore qual è il film che i temutissimi critici cinematografici di famiglia hanno bocciato senza sconti: “Armageddon. Ilfattoquotidiano.it - “I miei tre figli massacrano spesso i miei film e dicono che sono terribili. ‘Armageddon’ lo hanno distrutto, definendolo stupido”: lo rivela Ben Affleck Leggi su Ilfattoquotidiano.it Non è la stampa e nonnemmeno i critici cinematografici a “spaventare” Ben, bensì i suoi treavuti dall’ex compagna Jennifer Garner. I peggiori critici dell’attore, neo divorziato da Jennifer Lopez,proprio: Violet, 19 anni, Seraphina, 16 anni, e Samuel, 13 anni. Tutti e trestati definiti “molto severi” nei giudizi.Ospite al Jimmy Kimmel Live!, Benhato che i tre“non censurano le loro critiche. Si siedono proprio accanto a me a guardare une mentre le immagini scorrono li ho sentiti esclamare: ‘È terribile. Voglio dire, è terribile. Perché l’hai fatto papà?‘ E come reagisco io? Cerco di convincerli di aspettare almeno che ilfinisca! Niente da fare”.Jimmy Kimmel ha chiesto all’attore qual è ilche i temutissimi critici cinematografici di famigliabocciato senza sconti: “Armageddon.

