Miley Cyrus ha incantato i fan con una serie di look da rock star che inaugurano questa sua nuova era.Il 21 aprile 2025, la cantante ha scelto un total black di Khaite composto da top e jeans a gamba larga. La mise è stata completata da sandali firmati Rick Owens e occhiali di Bottega Veneta. Il giorno dopo, Miley Cyrus ha optato per una camicia in popeline a righe di Proenza Schouler, pantaloni a gamba larga, occhiali da sole di Saint Laurent e décolleté a punta. Invece la sera del 23 aprile, l’attrice ha scelto un abito di Coperni con spacco e scollo all’americana. La mise è stata completata da un paio di slingback in vernice e una cintura sottile. Nel video di Amica.it, tutti i look di Miley Cyrus a cui ispirarsi questa primavera. Amica.it - I look da rock star di Miley Cyrus inaugurano la sua nuova era Leggi su Amica.it Avvistata a New York per promuovere il suo nuovo album Something Beautiful,ha incantato i fan con una serie didachequesta suaera.Il 21 aprile 2025, la cantante ha scelto un total black di Khaite composto da top e jeans a gamba larga. La mise è stata completata da sandali firmati Rick Owens e occhiali di Bottega Veneta. Il giorno dopo,ha optato per una camicia in popeline a righe di Proenza Schouler, pantaloni a gamba larga, occhiali da sole di Saint Laurent e décolleté a punta. Invece la sera del 23 aprile, l’attrice ha scelto un abito di Coperni con spacco e scollo all’americana. La mise è stata completata da un paio di slingback in vernice e una cintura sottile. Nel video di Amica.it, tutti idia cui ispirarsi questa primavera.

