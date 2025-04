Ilgiorno.it - I lavoratori di Siae tornano a scioperare: "La situazione è ulteriormente peggiorata"

A meno di due mesi dall’ultima mobilitazione, idie della controllata Sm Opticsa incrociare le braccia a partire da ieri, con un pacchetto di iniziative che coinvolgono quasi 800 addetti del polo di via Buonarroti. Laè tutt’altro che risolta, nonostante le rassicurazioni che l’azienda, leader nel settore delle telecomunicazioni, aveva dato a inizio marzo durante la commissione Attività produttive del consiglio regionale. I nodi al pettine, come già aveva spiegato allora la Fiom, sono tanti: si va dal rinnovo degli ammortizzatori sociali, che scadono a fine mese, al pagamento sempre più in ritardo degli stipendi fino al saldo del debito di 36 milioni di euro con il fisco per i mancati versamenti dell’Irpef. Oggi pomeriggio, su richiesta delle Rsu, i sindacati saranno convocati dalla direzione aziendale.