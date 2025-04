Formiche.net - I grandi fondi cinesi prendono il largo da Wall Street. Ma per il mercato non è un problema

Joe Biden ne aveva fatto una battaglia, Donald Trump una questione personale. Questione di sicurezza nazionale, di salvaguardia dei propri asset tecnologici. La Cina, in sostanza, doveva e deve tenere a bada i propriattivisti, pronti a investire miliardi nelle imprese americane, passando per la porta principale e non certo di servizio:. La Cina batte in ritirata e abbandona la principale piazza finanziaria del mondo. La quale, non sembra essere più di tanto preoccupata dell’emorragia (l’ultima seduta racconta di un rialzo del Dow Jones del 2,6%).Isovrani, quelli con la potenza di fuoco superiore agli alti veicoli, hanno interrotto i nuovi investimenti nel private equity statunitense. Negli ultimi giorni, diversidel Dragone, hanno ritirato insomma il loro impegno di apporto di liquidità ingestiti da società con sede negli Stati Uniti.