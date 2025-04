Ilrestodelcarlino.it - I ‘Diari della Liberazione’ animati da Selvatico Studio

Un’animazione che dà voce ai pensieri, che trasforma la scrittura in resistenza, che racconta un mondo interiore durante il caosguerra. È il contributo firmatoal documentario, in onda in prima visione su Rai Tre domani alle 23.10, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Al centro del film ci sono tre donne vissute alla fineseconda guerra mondiale: con i loro diari segreti accompagnano lo spettatore nelle pieghe più intimeStoria. "Abbiamo tradotto in immagini le loro emozioni", racconta il cesenate Emilio Rossi, art director del giovanedi animazione che ha sede a Spazio Marte ed è specializzato in tecniche miste, con una forte impronta analogica.È la prima volta che lavorate con Ladoc, casa di produzione del film?"Sì è stata la prima collaborazione.