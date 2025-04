Unlimitednews.it - I borghi italiani conquistano i turisti

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi tre anni 1,6 milioni dihanno visitato un borgo almeno una volta. È quanto emerge da un’indagine condotta da Nomisma per l’Associazione “Ipiù Belli d’Italia”. Oltre alla bellezza paesaggistica, a guidare il turista c’è la voglia di riscoprire un’Italia meno nota, dove si possono ritrovare sapori genuini, racconti tramandati da generazioni e un ritmo di vita che permette di assaporare ogni istante. A rendere l’esperienza ancora più immersiva ci sono poi strutture come gli alberghi diffusi e le iniziative locali per promuovere cultura e artigianato. Sul fronte delle aspettative chi sceglie di trascorrere una vacanza in un borgo cerca esperienze autentiche: escursioni nella natura, degustazioni di prodotti tipici, eventi culturali, ma anche momenti di quiete e introspezione.