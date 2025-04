Lanazione.it - I 660 Papa boys al loro Giubileo: "Insieme per lui"

Ilche amava tanto i giovani non c’è più ma i ‘suoi’ ragazzi e ragazze saranno nei prossimi giorni a Roma, in qualche modo ancora in sintonia con lui. Da domani a domenica, la capitale ospiterà ildegli adolescenti che vedrà arrivare da tutta Italia migliaia di giovanissimi, dalla seconda media alla seconda superiore, con iaccompagnatori: particolarmente nutrita sarà la rappresentanza della Diocesi di Firenze con 660 giovani oltre che fiorentini, della Piana, del Mugello, della Valdelsa, dell’Empolese e 30 sacerdoti che li accompagneranno. Il ‘viaggio’ inizierà già stasera con una iniziativa a Spazio Reale a Campi Bisenzio e la partenza, domani mattina presto, per Roma. Con uno stato d’animo che sarà molto diverso per la morte diFrancesco, ma sicuramente pieno di entusiasmo: "Il programma – dice don Leonardo Tarchi responsabile della Pastorale giovanile della Diocesi – subirà qualche modifica rispetto a quello originario e non ci sarà la canonizzazione del Beato Carlo Acutis così come sarà cancellato il concerto in programma sabato al Circo Massimo.