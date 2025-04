Hunger Games L’alba sulla mietitura svelata parte del cast

Hunger Games: L'alba sulla mietitura" ha trovato i suoi protagonisti. Joseph Zada ??interpreterà Haymitch Abernathy, tributo del Distretto 12, mentre Whitney Peak interpreterà la sua fidanzata Lenore Dove Baird. Anche McKenna Grace si aggiunge al cast per il ruolo di Maysilee Donner, uno dei tributi del Distretto 12 insieme al personaggio principale Haymitch. Il film della Lionsgate, basato sul romanzo omonimo bestseller dell'autrice di "Hunger Games" Suzanne Collins, è ambientato 40 anni dopo gli eventi del prequel "La ballata dell'usignolo e del serpente" e 24 anni prima dell'apparizione di Katniss Everdeen. Woody Harrelson aveva interpretato Haymitch nella serie originale di "Hunger Games", ma l'esordiente Joseph Zada ??ne interpreterà una versione più giovane. L'alba sulla mietitura arriverà nelle sale il 20 novembre 2026.

